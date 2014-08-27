Российские военные обустраивают огневые позиции на севере Крыма
13:26, 27 августа 2014Политика
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Российские военные обустраивают огневые позиции на севере Крыма, местные жители говорят о возможных военных действиях.
РФ может нанести удар по Украине с оккупированного полуострова / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Российскими военными проводится оборудование позиций в районе города Джанкой и на севере временно оккупированного Крыма», - отметил он.
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Кроме того, по словам Лысенко, среди местного населения распространяется информация о возможных военных действиях.
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