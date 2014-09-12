Российские офицеры готовят боевиков-разведчиков в лагере под Новоазовском

Офицеры российского Главного разведывательного управления готовят разведчиков в специальном лагере близ Новоазовска.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. "Вблизи населенного пункта Маркине в Донецкой области офицеры ГРУ ВС РФ в специальном лагере осуществляют подготовку террористов-разведчиков", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ СНБО заявили об относительном соблюдении режима прекращения огня в течение сутокКак сообщал УНИАН, Россия прекратила выводить свои войска с территории Украины.

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