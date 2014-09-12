Российские офицеры готовят боевиков-разведчиков в лагере под Новоазовском
13:54, 12 сентября 2014Политика
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Офицеры российского Главного разведывательного управления готовят разведчиков в специальном лагере близ Новоазовска.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"Вблизи населенного пункта Маркине в Донецкой области офицеры ГРУ ВС РФ в специальном лагере осуществляют подготовку террористов-разведчиков", - говорится в сообщении.
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