Минобороны РФ опровергло информацию о гибели своих военных в Украине

По словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, эти данные, которые по его мнению не отвечают действительности, у СНБО оказались благодаря оперативной разведке, в которую он причислил и российскую активистку Елену Васильеву, передает ИТАР-ТАСС. "Таким образом, получается, что своим заявлением полковник Лысенко (руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. - УНИАН ) невольно сдал "нелегала" оперативной разведки украинского военного ведомства, - сказал Игорь Конашенков.

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Напомним, именно Елена Васильева одна из первых сообщила о том, что из Украины на 52 КамАЗах из гуманитарного конвоя в РФ отправился груз 200.

В итоге представитель минобороны РФ обвинил Андрея Лысенко в распространении неправдивой информации, которую к тому же публикуют западные СМИ.