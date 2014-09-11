Активность боевиков вблизи Мариуполя и Новоазовска отсутствует
17:43, 11 сентября 2014Политика
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СНБО не фиксирует активность боевиков вблизи городов Мариуполь и Новоазовск.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"За сегодняшний день ситуация в зоне проведения АТО характеризовалась отдельными случаями нарушения огня и провокациями", - отметил он.
"В целом режим прекращения огня сохраняется. Существенной активности боевиков в районах Мариуполя и Новоазовска не наблюдается", - сказал Андрей Лысенко.
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