Активность боевиков вблизи Мариуполя и Новоазовска отсутствует

17:43, 11 сентября 2014
Политика
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СНБО не фиксирует активность боевиков вблизи городов Мариуполь и Новоазовск.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За сегодняшний день ситуация в зоне проведения АТО характеризовалась отдельными случаями нарушения огня и провокациями", - отметил он.

"В целом режим прекращения огня сохраняется. Существенной активности боевиков в районах Мариуполя и Новоазовска не наблюдается", - сказал Андрей Лысенко.

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