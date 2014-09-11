Завтра в Киеве Порошенко встретится с Баррозу

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, вечером в этот же день Баррозу выступит на ужине в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES).

В этом мероприятии также примут участие Порошенко, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и президент Европейского парламента Мартин Шульц.

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В Еврокомиссии отмечают, что визит Баррозу является «важным символом поддержки Украины». «Во время двусторонних переговоров лидеры обсудят ситуацию в сфере безопасности и текущее прекращение огня, политическую и экономическую ситуацию в Украине и отношения между Украиной и ЕС, а именно - поддержку ЕС и следующие шаги по договоренностям», - говорится в сообщении.

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