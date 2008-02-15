Грач сомневается в мужском начале Яценюка и хочет доказательств

«Любой плод должен созревать, чтобы его употреблять», - заявил в эфире радио «Эра» нардеп-коммунист Леонид Грач. В ответ на недоуменное замечание ведущей, о ком это говорит политик, Грач уточнил: «Я об Арсении Яценюке говорю». По версии коммуниста, это – «юноша, которого так вот водит судьба». «Олигархическая судьба», - добавил Грач – «это уже прозападное такое дите».

И теперь спикер «не может зайти в зал, потому что он не является самостоятельной фигурой. У него нет, если хотите, того мужского начала, стержня, хоть он и говорит, что он 80 кг штангу поднимает. Я попрошу его, чтобы он продемонстрировал это всем остальным, через телекамеры, иначе сомнения берут», - заявил коммунист.