УНП предложила выход для коалиции

Украинская народная партия обратилась ко всем народным депутатам, входящим в демократическую коалицию, с инициативой стать авторами проекта постановления о поддержке письма руководства государства к Генеральному секретарю НАТО относительно готовности Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, таким образом, партия предлагает, чтобы соавторами проекта постановления стали 227 народных депутатов.

УНП считает, что таким солидарным внесением проекта постановления и, соответственно, голосованием коалиции за него, «демократические силы поставят точку на спекуляциях вокруг необходимости отзыва подписи председателя Верховной Рады от имени парламента под „обращением троих” – Верховная Рада засвидетельствует, что поддерживает инициативу интеграции в Североатлантический альянс».