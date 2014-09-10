Президент: Сейчас идет война за независимость Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время расширенного заседания Кабмина.

Он подчеркнул, что власть приложит все усилия, чтобы сохранить мир.

"Но при этом расслабляться у нас нет никаких оснований", - добавил президент.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о санкцияхПорошенко отметил, что работа оборонных предприятий Украины, отлаженная в последние недели, сегодня позволяет ежедневно поставлять в зону АТО до 30 единиц бронированной техники.

Вместе с тем президент отметил, что Украина противостоит одной из крупнейших армий мира, вооруженные силы которой в течение последних 10-15 лет постоянно модернизировались и сегодня обладают самым современным и самым совершенным оружием.

Кроме того, российские военные "еще набрались опыта в различных горячих точках".

Читайте такжеПорошенко: Украина вышла на наивысший уровень сотрудничества с НАТО"Это, к сожалению, длительная военная угроза. Она не пройдет. И в том случае, если текущий кризис завершится в ближайшее время, нам надо научиться жить в таких условиях", - сказал Порошенко и добавил, что стратегическое планирование Украины должно быть не на месяцы и даже не годы, а десятилетия.