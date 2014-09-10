НАТО боится брать на себя обязательства помощи Украине - эксперт

Такое мнение выразил директор международного Института лидерства Маккейна Курт Волкер, сообщает канал "24".

С другой стороны, говорит эксперт, НАТО перестраивает свою деятельность как Альянс, направленный против угрозы, каковой и является Россия.

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"Мы увидели, что НАТО предлагает значительный пакет поддержки Балтийским странам и Польше, давая этим понять, что готовность защитить НАТО очень реальна. Но обратной стороной этого является то, что НАТО не сделало в отношении Украины – не пообещало предоставить советников Министерству обороны, не предложили обучения для военных, не предоставили снаряжений, ничего не сказал о поддержке Украины. К сожалению, я думаю, что президент Путин воспримет это, как "зеленый свет", он может продолжать дестабилизировать Украину без какого-либо серьезного отпора со стороны НАТО", – сказал Волкер.