Die Zeit: Ледниковый период в воздушном сообщении

Об этом пишет Надин Оберхубер в своей статье «Ледниковый период в воздушном сообщении», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Кто хочет забронировать прямой рейс из Франкфурта в Пекин, то в ближайшее время может заказывать его так: «Сначала на Северный полюс, потом в Китай и обратно, пожалуйста!». Во всяком случае, если Россия осуществит свои угрозы и запретит европейским авиакомпаниям перелеты над Сибирью. Это больше не пустые угрозы российского правительства, которые оно высказывает, а теперь довольно серьезное заявление о намерениях от премьер-министра Дмитрия Медведева. Если Россия их осуществит, то в небе начнется новый ледниковый период.

Тогда всем европейским авиакомпаниям придется учитывать большие объезды при полетах в азиатские страны. Дорога в Китай, Японию или Корею больше не будет осуществляться по кратчайшему маршруту, т.е. через Сибирь, как раньше. Авиакомпаниям придется летать либо по южному маршруту через Турцию, Персидский залив и Индию - либо придется прямо над Северным полюсом, а потом через Анкоридж и всю Аляску.

Так же было и во времена холодной войны, когда перелеты над российской территорией были для западных обществ табу, потому что две сверхдержавы Россия и Америка разделили мир на два блока.

Осуществит ли Медведев угрозы против европейских и американских авиакомпаний, которые он рассматривает как реакцию на санкции ЕС против России, в понедельник днем было неясно. Но понятно, каких последствий он ожидает: «Если западным компаниям придется облетать наше воздушное пространство, то многие нестабильные авиакомпании обанкротятся», сказал Медведев.

Авиалинии не хотят давать комментарии

Так ли это? В целом, запрет будет действовать, вероятно, для двенадцати европейских авиакомпаний, среди которых такие гиганты, как Lufthansa, Air France-KLM и British Airways. Он может коснуться и предприятий поменьше, как, например, Swiss. Сами авиакомпании сейчас категорически не хотят комментировать грозящий запрет на перелеты. «Пока это все по-прежнему чистая спекуляция», говорят они. Авиакомпании предпочитают не подливать масла в огонь, пока Европейский Союз и Россия все еще ведут переговоры. Они также не хотят оценивать дополнительные расходы, с которыми придется столкнуться в случае введения запрета. «Но международная сеть транспортно-пересадочных узлов в таком случае получит огромную головную боль», заявляют они. Многие транспортные узлы выйдут из строя, если понадобятся объезды и более длительное время полета.

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Из заявлений авиационных экспертов понятно только, что объезд через южный маршрут будет означать на 30-40 минут больше времени в полете, северный маршрут продлит азиатские рейсы на 1 час 40 минут. Дополнительные расходы на керосин, больше рабочих часов пилотов и членов экипажа, а также повышенный износ машин, включая время на обслуживание, инсайдеры оценивают на каждый полет в 10 000 евро на южном маршруте и 33 000 евро для поездки через Северный полюс.

Российские органы, ведающие воздушным пространством, в общем, оценили это в 22 000 евро и говорили о миллионных потерях для авиакомпаний, чтобы усилить свои угрозы.

На самом деле, компаниям это дорого обойдется. Только Lufthansa, по собственным словам, должна направлять 180 рейсов в неделю, которые летят непосредственно над Сибирью. До 10 000 евро дополнительных расходов на рейс – это 1,8 млн евро в неделю, примерно 93 млн евро в год. Это снизит операционный доход в Lufthansa, который в 2013 году был примерно 700 млн, но это отнюдь не означает банкротство.

Тем не менее, многим европейским авиакомпаниям в настоящее время приходится нелегко, обеспокоенно заявила ассоциация воздушного транспорта IATA. Высокие цены на нефть, дорогой флот и строгое регулирование и налогообложение осложняют работу отрасли, прежде всего, на старом континенте. Поэтому обозреватели считают, что авиакомпании будут возвращать дополнительные расходы через повышение цен на билеты для клиентов. Цена на рейсы в Азию может вырасти в пределах от 33 до 100 евро - по крайней мере, в европейских и американских авиакомпаниях.

Но этот запрет не коснется азиатских авиакомпаний, таких как Emirates, Etihad или China Southern, которые по-прежнему летают по кратчайшему пути через Сибирь, и новые клиенты могут выгодно покупать билеты по неизменным ценам. По-видимому, это именно тот эффект, на который направлены угрозы России.

Оправдается ли расчет, пока неясно. Кто смотрел текущие цены на авиабилеты в Азию, обнаружил большую разницу. Такую большую, что подорожание на 30 или 100 евро все еще позволяет европейским компаниям конкурировать с арабскими: Франкфурт-Пекин или Франкфурт-Шанхай можно сейчас забронировать в Air France или KLM за 600-700 евро. В Emirates, Etihad или China Southern стоимость билета начинается от 730 до 900 евро.

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Многие авиационные эксперты предупреждают, что этим Россия основательно испортит и свой баланс: до этого страна за право перелета получала примерно миллион долларов в неделю за воздушное соединение от авиакомпаний. В общем, за прошедший год это наполнило государственную казну на 235 миллионов евро, которые сразу были перечислены на счет российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» и в большей или меньшей степени, составили чистый доход авиакомпании. Раньше это могли быть и 300 миллионов. Если этих доходов не будет, сам «Аэрофлот» будет испытывать недостачу.

Российские «грабители с большой дороги»

В прошлом из-за этих налогов на перелет уже возникали споры. Они не только «единственные во всем мире», возмущаются эксперты, но и, в соответствии с международными соглашениями, не должны допускаться. Поскольку они нарушают антимонопольное законодательство и искажают конкуренцию. Россия не собирает общий налог, а, в зависимости от авиакомпании, решает, сколько та будет платить. Поэтому критики российского государства уже назвали их «грабителями воздуха». В течение многих лет, Европейский союз вел переговоры с соседом, чтобы хоть немного подтолкнуть его к тому, чтобы налоги на перелет были одинаковыми для всех. С начала 2014 года так должно было быть.

Авиационные эксперты надеются, что все обойдется угрозами Москвы. Что действительно будет означать запрет на перелет, некоторые авиакомпании уже знают: в 2007 году уже отнимала право на перелет грузовых самолетов компании Lufthansa Cargo. Тогда Москва не продлила долгосрочный контракт после его истечения и долго тянула время. Причина: Lufthansa Cargo тогда использовала Казахстан как центр для своих международных перевозок. Москва, напротив, своим запретом хотела повлиять на то, чтобы сибирский город Красноярск стал перегрузочным пунктом. И в 2009 ей это удалось. Тогда очень многие говорили о «шантаже». Swiss тоже прочувствовала власть Москвы, когда в 2010 году у нее забрали права на перелет. Для России это был способ получить больше слотов в иностранных аэропортах.

Сейчас очень многие сомневаются, что Москва извлечет выгоду из запрета на перелеты. Авиационный эксперт объясняет это так: «Это будет полностью проигрышная ситуация. Победителей не будет, только проигравшие. И посмотрим, кто будет главным проигравшим».