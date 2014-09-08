Прокурор Харькова подал в отставку

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отказался говорить о причинах, из-за которых Попович подал в отставку.

Официального подтверждения или опровержения информации об отставке прокурора Харькова на данное время получить не удалось.

Однако на официальном сайте прокуратуры Харькова в разделе «Руководство» исчезла информация о Поповиче и его заместителях. Остаются только данные о первом заместителе прокурора города - Александре Бондаренко.

Читайте такжеПрокурор Днепропетровской области подала в отставкуКак известно, в конце августа на должность прокурора Харьковской области был назначен Юрий Данильченко вместо Василия Синчука. Сегодня Данильченко представил коллективу своих новых заместителей. Первым заместителем прокурора области стал Валерий Романов, который до этого работал на должности первого заместителя начальника Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, Генеральной прокуратуры Украины.

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