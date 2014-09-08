На стороне украинской армии воюют чеченцы из Европы - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

По данным издания, среди таких бойцов есть как граждане Австрии, так и чеченцы со статусом беженца.

"Полтора месяца назад меня отыскали земляки и сообщили о своем намерении. Часть из них уже уехали в Украину. Еще через три недели - снова", - сообщил сайту Магомет Шамаев, бывший шеф чеченского спецназа и авторитет определенной части чеченской общины.

Die Presse уточняет, что Шамаев также в течение многих лет был важным контактным лицом для австрийского МВД при необходимости решать "различные спорные ситуации".

Шамаев добавил, что точное количество бойцов назвать не может.

Бывший профессор политологии Венского университета Ганс-Георг Хайнрих, который имеет прочные связи в чеченской общине, также подтвердил, что среди членов общины есть "большой интерес" воевать в качестве наемников против России и кое-кто уже поехал для этого в Украину.

В ответ на запрос издания, МВД страны ответило, что пока не получало информацию о чеченцах, которые уехали из Австрии воевать в Украину, но добавил, что знает о таких случаях в других странах Европы.

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Также бывший депутат довоенной Чечни, а сегодня - представитель "Демократического объединения чеченцев в Австрии" Хусейн Исханов подтвердил распространение информации о намерении его земляков воевать в Украине.

"На этой неделе мне звонили земляки из Тироля и сообщили о своей заинтересованности. Судьба Украины - главная тема в общине. Я также говорю молодежи, если вы хотите где-то воевать, то делайте это не в Сирии, которая нас не касается, а в Украине", - передает издание его слова.

Die Presse отмечает, что в первую очередь речь идет не о религиозных фанатиках, а о зрелых людях, которые уже боролись против русских и промосковского кадыровського режима в Чечне и были вынуждены искать убежища на Западе.

"В первой группе, которая меня отыскала перед отъездом, были преимущественно люди, которых я до сих пор не знал. Вторая группа две недели назад состояла из мужчин с большим боевым опытом", - заявил Шамаев.

Мотив этих людей прост - вместе с защитой Украины осуществляется месть Путину, а также кровная месть людям Кадырова, которые воюют на стороне пророссийских боевиков, добавляет издание.

В то же время Die Presse утверждает, что австрийские чеченцы составляют лишь незначительную часть иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины - представители этого народа из других европейских стран активнее.

В первую очередь речь идет о Дании, где бывший чеченский бригадный генерал Иса Мунаев создал так называемый Международный миротворческий батальон и к которому еще в начале июня присоединились 300 чеченцев. Некоторые полевые командиры также пообещали свое участие в этом батальоне. Сам Мунаев, по данным издания, несколько недель назад отбыл в Украину.

По мнению Исханова, это только начало - такие известные люди как Мунаев будут собирать добровольцев из Европы.

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Исханов добавил, что первые серьезные контакты между украинцами и австрийскими чеченцами по этому поводу состоялись в Австрии во время визита Путина в эту страну.

"День независимости Украины 24 августа они праздновали на Площади святого Штефана уже вместе. Дружба не нова: в чеченской войне украинские бойцы помогали чеченцам", - пишет Die Presse.

По мнению Шамаева, западные наемники пересекают границу нелегально, после чего присоединяются к боевым подразделениям.