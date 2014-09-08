У НАТО нет планов размещать базы в Севастополе - заместитель генсека
В НАТО опровергли слова президента РФ Владимира Путина о якобы имеющихся планах разместить базы в Севастополе, которыми он аргументировал аннексию Крыма.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом во время видеомоста Брюссель-Москва сказал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
"Сообщения, которые появлялись в ваших (российских - ред.) СМИ о том, что в НАТО был какой-то план по захвату Севастополя, и именно с этим связана аннексия Крыма Россией. Надо сказать, что мы всегда уважали положения договора о размещении ЧФ РФ в Украине, и у нас никогда не было планов по поводу Севастополя", - сказал Вершбоу.
Читайте такжеВ НАТО готовятся к возможному нападению России - СМИОн подчеркнул, что НАТО не подталкивает другие страны к членству в альянсе, и это касается и Украины, но многие страны сами "начали стучать в двери альянса", чтобы стать его членами.
Как сообщал УНИАН, Путин неоднократно заявлял, что Россия приняла решение аннексировать Крым, потому что якобы Североатлантический альянс планировал разместить в Севастополе свои базы.
Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без знаков различия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.
16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.
18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов.
Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.
7 июня во время инаугурации президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым есть и будет украинским.