У НАТО нет планов размещать базы в Севастополе - заместитель генсека

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом во время видеомоста Брюссель-Москва сказал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Сообщения, которые появлялись в ваших (российских - ред.) СМИ о том, что в НАТО был какой-то план по захвату Севастополя, и именно с этим связана аннексия Крыма Россией. Надо сказать, что мы всегда уважали положения договора о размещении ЧФ РФ в Украине, и у нас никогда не было планов по поводу Севастополя", - сказал Вершбоу.

Читайте такжеВ НАТО готовятся к возможному нападению России - СМИОн подчеркнул, что НАТО не подталкивает другие страны к членству в альянсе, и это касается и Украины, но многие страны сами "начали стучать в двери альянса", чтобы стать его членами.

Как сообщал УНИАН, Путин неоднократно заявлял, что Россия приняла решение аннексировать Крым, потому что якобы Североатлантический альянс планировал разместить в Севастополе свои базы.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без знаков различия блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

7 июня во время инаугурации президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым есть и будет украинским.