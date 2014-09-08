Экс-министр обороны ожидает полномасштабного вторжения России

Об этом заявил экс-министр обороны Игорь Тенюх в эфире 5 канала, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, Крыму зимой выживать без связи с материковой Украиной очень сложно. При этом он не исключает возможности авианалетов по украинским городам.

Читайте такжеТарута рассказал подробности вторжения РФ в Украину 24 августа«Мы реально должны готовить все государство и население к полномасштабному вторжению России. Это не значит, что все должны идти на фронт, но мы должны назначать в каждом городе ответственных за подготовку населения к авианалетам. Объединить все управление в руках Генштаба, который будет отвечать за все процессы. Дай Бог, чтобы это перемирие состоялось, но не стоит думать, что Путин откажется от своих планов», – отмечает Тенюх.

Читайте такжеBloomberg: Украина предупреждает о самом ужасном европейском конфликте со времен Второй мировойКроме того, по словам Тенюха, Россия уже выдает на Донбассе паспорта, чтобы сделать из региона некоторое подобие Абхазии. Украина, по его мнению, должна ответить на это эффективной подготовкой к полномасштабному вторжению.