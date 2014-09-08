Под Макеевкой бойцов 25-ой бригады обстреляли из "Градов" - СМИ
02:55, 08 сентября 2014Политика
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По украинским военным, которые стоят возле Нижней Крынки под Макеевкой, открыт артиллерийский огонь.
Под Макеевкой бойцов 25-ой бригады обстреляли из "Градов" / ТСН
Об этом LB.ua сообщил боец 25-ой бригады.
Огонь велся около 10 минут. По словам бойца, по ним стреляли из "Градов". Потерь среди украинских военных нет.
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Напомним, позапрошлой ночью вокруг 25-ой бригады ездила колона из 50-ти росийских танков и "Градов", провоцируя украинских военных на атаку.
У военных пока нет ни приказа отступать, ни приказа открывать огонь.
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