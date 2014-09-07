Завтра жителей Львова начнут готовить к войне

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил мэр города Андрей Садовый.

В частности, горожан будут обучать основам военного дела.

"С понедельника мы начинаем новый этап - мы открываем курсы по подготовке мужчин военному делу, совместно с Академией сухопутных войск, с другими государственными учреждениями, для получения хотя бы первых навыков”, - отметил мэр города.

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Кроме того, все желающие смогут получить медицинские навыки.

"Также будут открыты курсы по оказанию первой медицинской помощи - это будет и для мужчин, и для женщин, здесь нашими партнерами являются Мальтийская служба, Красный крест, и управление здравоохранения города”, - сообщил Садовый.