Российским пограничникам предлагают воевать в Украине за 200 тыс. рублей

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По оперативным данным, российским пограничникам поступают предложения от руководства относительно участия в боевых действиях на востоке Украины. Доброволец увольняется со службы и получает единовременную материальную компенсацию в размере 200 тыс. рублей, направляется в зону боевых действий как “физическое лицо”. После привлечения к выполнению задач против сил АТО уже в качестве наемника ему устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в таком же размере", - сообщил Андрей Лысенко.

В то же время он сообщил, что, по имеющимся данным, в среде российских военных, которые находятся на Донбассе, распространяется мнение о бессмысленности этой войны и разочарование лживой пропагандой Москвы.

"На фоне информации о значительных потерях среди российских военнослужащих, наблюдается ухудшение психологического климата среди российских подразделений, которые вторглись на территорию Украины", - отметил руководитель информцентра.