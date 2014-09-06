В "ДНР" произошла попытка переворота - Тымчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Только руководство этой террористической организации поперлось на переговоры в Минск, как в ДНР состоялась попытка, как назвал ее "министр госбезопасности ДНР" Ленька Баранов, "государственного переворота", - написал Тымчук.

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По имеющейся информации, один из окружения лидеров ДНР Владимир Акинфеев попытался захватить в Донецке власть. Он отстранил от должностей нескольких "министров" и выписал ордера на арест активистов ДНР.