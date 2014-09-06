Порошенко в эфире BBC: Я готов умереть за Украину

Он говорил с ведущим Стивеном Сакуром в пятницу днем, еще до подписания соглашения о прекращении огня в Минске, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС

"Я готов биться за свою страну и даже умереть за нее. И я уверяю вас, что так же думает и огромное количество жителей Украины", - заявил Порошенко.

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"Однако я уверен в том, что Украина как государство и я, как лидер этого государства, делаем все возможное, чтобы в нашей стране наступил мир. Я делаю все возможное для того, чтобы остановить войну, чтобы остановить массовое убийство мирных граждан и военных", - добавил украинский президент.