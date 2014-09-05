МИД РФ заговорил о срыве перемирия

Об этом говорится в сообщении ведомства в связи с саммитом НАТО в Уэльсе.

"На саммите была взята линия на продвижение инфраструктуры НАТО "на Восток" и наращивание военного присутствия альянса вблизи границ России. Эти планы вынашивались давно, и украинский кризис стал лишь поводом для начала их реализации", - сказано в заявлении.

"Суть и тональность заявлений по ситуации вокруг Украины вкупе с анонсированными планами проведения совместных с Киевом учений стран-членов НАТО на территории этой страны до конца 2014 года неизбежно приведут к нагнетанию напряженности, ставят под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном процессе на Украине, способствуют усугублению раскола в украинском обществе", - говорится в сообщении.

"Более того, они свидетельствуют о безоговорочной поддержке НАТО киевских неофашистских и экстремистских сил, в том числе в лице "Правого сектора", - отмечают в МИД.

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"Более того, они свидетельствуют о безоговорочной поддержке НАТО киевских неофашистских и экстремистских сил, в том числе в лице "Правого сектора", - отмечают в МИД.

Как известно, 5 сентября в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 пятницы огня на Донбассе.