СМИ: В Краматорске перевернулась БРДМ, есть пострадавшие

Об этом сообщает Восточный проект.

"Сегодня, около 12 часов дня, на улице Кима в районе ОШ № 17 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники. По словам очевидцев, погибли двое военнослужащих, есть тяжело раненые", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке КамАЗ с террористами столкнулся с маршруткой, боевики оцепили место аварииКак рассказали военные, которые охраняют место происшествия, БРДМ - бронированная разведывательно-дозорная машина - двигалась по улице Кима вниз по направлению к улице Орджоникидзе. На броне сидели несколько солдат.

Причины ДТП пока неизвестны, но последствия – налицо. БРДМ лежит на боку на обочине улицы, вокруг много военной техники и военных, работают следователи ГАИ.