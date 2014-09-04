Министр обороны Германии скептически оценила мирный план Путина
Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен скептически оценила представленный президентом РФ Владимиром Путиным план мирного решения ситуации на Донбассе, призвав дождаться реальных шагов со стороны россиян.
Об этом министр сказала в интервью немецкому каналу ZDF перед отъездом на саммит НАТО. "Я бы хотела, чтобы план из семи пунктов был сигналом надежды... (однако) в прошлом Путин так часто что-то говорил, а затем делал что-то наоборот, что сейчас я бы хотела подождать и увидеть, будут ли после слов поступки", - сказала она.
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Министр также отметила, что немецкое правительство не планирует менять свою ранее озвученную позицию и поставлять оружие в Украину, объяснив это тем, что конфликт на Донбассе можно разрешить исключительно дипломатическим путем.
"Немецкое правительство исключило возможность поставок оружия Украине и это и в дальнейшем актуально, поскольку этого конфликта нельзя разрешить с помощью военных методов", - сказала она.
Министр сказала, что введенные Западом санкции "сильно ударили по России", и в то же время отметила, что необходимо вести диалог с российской властью для разрешения кризиса на Донбассе "за столом переговоров".