Министр обороны Германии скептически оценила мирный план Путина

Об этом министр сказала в интервью немецкому каналу ZDF перед отъездом на саммит НАТО. "Я бы хотела, чтобы план из семи пунктов был сигналом надежды... (однако) в прошлом Путин так часто что-то говорил, а затем делал что-то наоборот, что сейчас я бы хотела подождать и увидеть, будут ли после слов поступки", - сказала она.

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Министр также отметила, что немецкое правительство не планирует менять свою ранее озвученную позицию и поставлять оружие в Украину, объяснив это тем, что конфликт на Донбассе можно разрешить исключительно дипломатическим путем.

"Немецкое правительство исключило возможность поставок оружия Украине и это и в дальнейшем актуально, поскольку этого конфликта нельзя разрешить с помощью военных методов", - сказала она.

Министр сказала, что введенные Западом санкции "сильно ударили по России", и в то же время отметила, что необходимо вести диалог с российской властью для разрешения кризиса на Донбассе "за столом переговоров".