"План Путина" должен быть подкреплен действиями - Госдепартамент

Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента США Джен Псаки, передают РИА Новости.

"Мы считаем, что если президент Путин готов прекратить финансировать, вооружать и обучать сепаратистов, вывести российские войска с Украины, то эти цели готовы были бы поддержать не только мы, но и, конечно, украинцы. Но план президента Путина это не предусматривает. На данный момент остается много работы, которая должна быть сделана. У президента Путина много слов, которые не подкреплены действиями", - сказала Псаки.

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По ее словам, Вашингтон считает, что в плане нет обращения к ключевой теме - "что делать с российским участием в этом вторжении".