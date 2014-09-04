"План Путина" должен быть подкреплен действиями - Госдепартамент
План президента РФ Владимира Путина по разрешению ситуации на юго-востоке Украины должен включать прекращение российской помощи сепаратистам и должен быть подкреплен действиями.
Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента США Джен Псаки, передают РИА Новости.
"Мы считаем, что если президент Путин готов прекратить финансировать, вооружать и обучать сепаратистов, вывести российские войска с Украины, то эти цели готовы были бы поддержать не только мы, но и, конечно, украинцы. Но план президента Путина это не предусматривает. На данный момент остается много работы, которая должна быть сделана. У президента Путина много слов, которые не подкреплены действиями", - сказала Псаки.
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По ее словам, Вашингтон считает, что в плане нет обращения к ключевой теме - "что делать с российским участием в этом вторжении".