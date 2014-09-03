Фейерверки и массовые гуляния во время проведения АТО могут запретить по всей Украине

Как передает корреспондент УНИАН, проект этого постановления одобрили большинство членов комитета.

Согласно проекту постановления №4533, предусматривается запрещение организации массовых гуляний и использования пиротехнических средств, салютов и фейерверков по всей территории Украины до завершения АТО.

Читайте такжеВ Житомире, Харькове и Кировограде на время АТО запретили фейерверкиОтветственность за выполнение этого постановления в случае его принятия ВР предлагает возложить на Министерство внутренних дел.