СБУ задержала боевика по кличке «Боцман», который выслеживал проукраинских граждан

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что житель Северодонецка принимал участие в организации диверсий, засад и вооруженных нападений на украинских военных, в уничтожении украинской военной техники, а также объектов инфраструктуры области.Читайте такжеНа Херсонщине СБУ задержала двух боевиков "ДНР"

По показаниям местных жителей, «Боцман» выслеживал проукраинских граждан и заносил их в списки «неблагонадежным», по которым террористы «ЛНР» проводили в своих застенках так называемые «профилактические» беседы.

У задержанного изъято более 300 патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

Напомним, В.Будько или «Боцман» был объявлен в розыск по статьям 115 и 294 УК Украины за участие и применение огнестрельного оружия 2 мая во время массовых беспорядков в Одессе.