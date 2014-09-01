Пять гражданских вертолетов возвращаются из Африки, чтобы помочь силам АТО

Об этом сообщили журналисты телеканала ТВі.

Вместе с переданными вертолетами на восток отправятся экипажи и технический персонал компании. Они будут перевозить раненых, медикаменты и продовольствие.

До этого времени эти вертолеты восемь лет работали в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН. Сейчас авиакомпания возвращает их из Африки, чтобы помочь военным в зоне АТО. Воздушные судна преодолели почти пять тысяч километров и в ближайшем времени будут отправлены на восток Украины.

«В это сложное время руководство компании готово передать пять вертолетов в распоряжение Вооруженных Сил Украины. В двадцатых числах сентября компания имеет возможность вернуть из миротворческих миссий еще два вертолета», - сообщил журналистам телеканала ТВі замдиректора летной службы «Украинских вертолетов» Владимир Черный.

Читайте такжеНацгвардия передала в зону АТО уникальный вертолет для эвакуации тяжелораненыхВ боевых целях эти вертолеты использоваться не будут. Их миссия – транспортирование медикаментов и продовольствия военным. Однако их главная цель – перевозка раненных.

«Мы можем перевозить по 21 человеку на сиденьях с ремнями безопасности. Это могут быть как легко раненные, так и просто пассажиры. Либо же мы можем перевозить на носилках до двенадцати тяжело раненных», - рассказал бортпроводник Максим Скопин.

Готов к испытаниям и экипаж.

«Выбирать не приходится, когда родина требует поддержки, мы всегда готовы прийти на помощь. Было такое, что и наши экипажи обстреливали, но мы надеемся на лучшее», - рассказал пилот «Украинских вертолетов» Юрий Кутько.

Читайте такжеНацгвардия уже получила четыре вертолета из ранее переданных в аренду Хотя вертолеты еще советского производства, они в активном рабочем состоянии и сейчас могут приступить к выполнению своих обязанностей. Все затраты по перевозке раненных будет нести авиакомпания, включая обеспечение вертолетов экипажами, топливом, техническим обслуживанием и авианавигационным управлением.

Справка. Авиакомпания "Украинские вертолеты" с 2003 года арендует у сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 16 воздушных судов. Все вертолеты были получены в недееспособном состоянии, на их капитальный ремонт и поддержание летной годности было потрачено более 400 млн. грн. Кроме того, ежемесячно компания перечисляет 3 млн. 570 тыс. грн. арендной платы, при этом к концу срока аренды Вооруженным Силам Украины будет перечислено 350 млн. грн.

На данный момент авиакомпания готова передать пять орендованих вертолетов на баланс Министерства обороны Украины без их дальнейшего обеспечения.

Таким образом, руководство ВСУ получило возможность сохранить перечисления в бюджет арендной платы, и одновременно за счет авиакомпании перевозить раненных военных.