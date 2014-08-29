Еще один украинский Су-25 сбили российской зениткой
23:10, 29 августа 2014Политика
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В пятницу утром российским зенитно-ракетным комплексом был сбит самолет Су-25.
Еще один украинский Су-25 сбили российской зениткой / koketke.rul
Об этом сообщили в медиацентре АТО.
"После выполнения задания по уничтожению техники и живой силы террористов, российским зенитно-ракетным комплексом был сбит самолет Су-25. Летчик катапультировался и через полтора часа уже был в одном из подразделений Национальной гвардии Украины. Пилот не пострадал и сейчас направляется к месту дислокации воинской части, где проходит службу", - говорится в сообщении.
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В медиацентре подчеркнули, что распространенная террористами информация о якобы четырех сбитых самолетах ВС Украины не соответствует действительности и является целенаправленной ложью кремлевской пропаганды.
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