Путин заявляет, что Россия не "проталкивала" Януковича

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Селигер-2014».

«Мы, конечно, опираемся на действующую власть (на постсоветском пространстве - УНИАН) и всегда ее поддерживаем. Это не означает, что мы равнодушно или враждебно относимся к оппозиции, нет, мы ровно относимся, но сотрудничаем с действующей властью. Так было и во времена президентства Кучмы. Когда его президентство заканчивалось, я у него прямо спросил - «Леонид Данилович, кого Россия должна поддержать на следующих президентских выборах», он мне сказал: Януковича. У меня возникли сомнения, окончательно ли определился Кучма относительно кандидатуры Януковича», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин: Наши партнеры должны понимать, что "с нами лучше не связываться"«Я его спросил об этом на завершающем этапе подготовки к президентской кампании, он ответил: «Все, вопрос решен, будем поддерживать и будем выдвигать Януковича, и я прошу вас и Россию его поддержать, информационными ресурсами и политически». Мы так и сделали», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что после «полного разврата с третьим туром», он «открыл рот» и обратился к Кучме с вопросом, поддерживает ли он эту кандидатуру.

Путин считает, что в 2004 году Янукович победил во втором туре, но ему не дали воспользоваться этим результатам.

В то же время он утверждает, что РФ не проталкивала Януковича к власти и это был "выбор украинского народа".