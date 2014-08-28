BBC: Танк Т-72 поставил под сомнение "непричастность" Москвы

Но эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне рассказали ВВС, что они обнаружили один российский танк в колонне сепаратистов на востоке Украины.

По словам специалистов, он мог прийти, только перейдя границу с Россией.

Аналитик IISS Джозеф Демпси проанализировал видео, которое предположительно было снято 26 августа в Свердловске Луганской области. На видео видно конвой военных транспортных средств.

Хотя дата и место съемки неподтвержденные, принадлежность конвоя очевидна, говорит специалист: четко видны флаги, связанные с сепаратистским движением, а некоторые транспортные средства имеют яркие зеленые пятна - общая черта техники сепаратистов.

Смешанный конвой содержит по меньшей мере три основных боевых танка Т-72, но особое значение имеет появление одного, более современного варианта Т-72 (показан ниже).

Этот вариант отличается наличием "Контакта-5" - встроенной динамической защитой танков. Это металлическая коробка на башне танка, которая позволяет защищать его от противотанковых средств. Эту модификацию западные источники чаще всего называют T-72BM.

Таких танков много на вооружении российской армии, а вот об их экспорте за пределы России никакой информации нет.

"Гибридная война"

Согласно выводам IISS, наличие этой модификации в Украине является весомым доказательством утверждения, что Россия поставляет оружие сепаратистам.

К этому времени лейтмотивом московской стратегии "гибридной войны" в восточной Украине было возражения.

По словам IISS, первые танки, зафиксированные в сепаратистов, были определены как Т-64БВ - вариант, который преобладает на вооружении украинской армии.

Поэтому сначала предполагали, что эти танки, так же, как и другая бронетехника сепаратистов, были захвачены в боях с правительственными войсками или через доступ к армейским складам в районах конфликта.

Однако 14 июня НАТО опубликовала убедительные доказательства того, что эти танки поступили из России.

Хотя Т-64БВ были сняты с активного использования российской армии, британские специалисты считают, что значительное их количество осталось на складах.

Убедительные возражения?

Поэтому, возможно, некоторые Т-64БВ, которые были в избытке в России, поставлялись сепаратистам.

Господин Демпси отмечает, что "советские танки, используемые сепаратистами, к этому времени были представлены образцами, которые потенциально можно было бы достать в пределах Украины. И это добавляло аргументов сторонним производителям, которые отрицали свою причастность."

А вот последняя модификация танков, зафиксированная у сепаратистов, по оценкам, находится на вооружении исключительно российской армии, добавляет он.

Анализ IISS освещает шаткость утверждений России о том, что она не принимает участия в боевых действиях.

Все это, а также спутниковые снимки НАТО и недавние интервью с российскими военнослужащими, захваченными в Украины, рисуют реальность, совершенно отличную от той, которую предлагает Москва.