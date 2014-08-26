РФ продолжает поставлять оружие боевикам: в Украину перебрасывают ЗРК "Бук" и танки - Пентагон

Российские власти продолжают поставлять на Донбасс огромное количество тяжелого вооружения и обстреливать позиции украинских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Стивен Уоррен, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Я могу подтвердить, что там были многочисленные колонны российской тяжелой техники, включительно с танками, бронетранспортерами, ракетными установками, системами противовоздушной обороны и другим тяжелым вооружением", - сказал он, заметив, что среди переброшенной за последние недели российской техники в Украину были ЗРК "Бук".

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Уоррен не смог уточнить количество техники, которое пересекло границу, но заметил, что наибольшая колонна, которую удалось зафиксировать американской стороне, насчитывала 100 единиц, среди которых были танки. По его словам, это было около двух недель назад.

Кроме того, по данным Пентагона, Россия обстреливала украинскую территорию из артиллерии и ракетных установок.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона, эти факты подтверждают, что Россия делает совершенно другое, чем говорит, и это вызывает большую обеспокоенность. "Мы в очередной раз призываем россиян немедленно прекратить поддержку сепаратистов в Украине и начать работать ради мирного урегулирования конфликта", - сказал он.