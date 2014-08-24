С территории РФ жителей Донбасса обстреливают запрещенными в мире боеприпасами

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.

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"С территории Российской Федерации начался обстрел запрещенными в мире кассетными боеприпасами с РСЗО "Ураган" и "Смерч", жилых кварталов населенных пунктов Старобешево, Кутейнеково, Новоазовск. Подчеркиваем, что огонь ведется исключительно по жилым кварталам, где нет позиций сил АТО", - подчеркивается в сообщении.