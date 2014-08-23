Порошенко: Враг сегодня как никогда сцементировал единство украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве.

На площади выстроилась рота Почетного караула в составе представителей трех родов войск. Государственный флаг Украины был торжественно поднят во время исполнения военнослужащими в сопровождении военного оркестра Государственного гимна Украины. Воины Почетного караула прошли перед президентом торжественным маршем.

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«Сегодня как народ мы едины и могучи, как никогда. Враг, сильный, жестокий, коварный, закалил и сцементировал нацию как никто. Тот, кто хотел нас разъединить и ослабить, еще больше объединил нас и укрепил», - подчеркнул президент

Порошенко обратил внимание, что именно за последний год кардинально возросло количество тех, кто считает себя патриотом Украины, кто выступает за вступление в Евросоюз, за унитарное государственное устройство, за украинский язык как единственный государственный.

По словам Порошенко, флаги Украины и Европейского Союза выдержаны в одних тонах. «Это забавная и очень важная деталь... Украинский флаг стал символом победы, пространство которого распространяется дальше на восток. Это наглядно продемонстрировали нам буквально пару дней назад те отчаянные россияне, которые не побоялись поднять украинский флаг над Москвой. Россияне и украинцы», - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что если бы украинцы хотели найти более мирные цвета своего флага, они не смогли бы этого сделать. По его убеждению, ничто так не символизирует мир, как голубое небо или море и желтое поле и солнце. В то же время он считает, что эти цвета являются символом уверенности и силы, доблести и славы.

«Мы мирный народ, но готовы платить и платим потом и кровью за право жить под этим флагом, под этим небом и среди этих полей. Сине-желтый флаг стал символом спокойной жизни, к которому украинские Вооруженные силы возвращают Донбасс, освобождая его от террористов», - подчеркнул Порошенко.

Он пообещал, что этот флаг будет развеваться во всех городах Украины, в том числе в Донецке.

Президент высоко оценил «трогательный движение» с перекраски мостов в желто-голубой цвет, а также моду на украинскую символику в нашем государстве.

Порошенко в своем выступлении упомянул украинских детей - Петра Зубаря из Артемовска, который в течение месяца прятал от оккупантов Герб Украины, десятилетнего Тараса Кротька из Львова, который принес на нужды армии деньги, которые собирал на планшет.

Порошенко подчеркнул, что с такими детьми Украина имеет будущее. «Украина, в которой растут такие дети, имеет большое будущее, и будет единой, потому что Петр с Донбасса, а Тарас - из Галичины», - сказал он.

День Государственного флага отмечается 23 августа согласно указу президента Украины от 23 августа 2004 года.