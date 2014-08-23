Представитель России в ООН обвинил Запад в «искажении реальности»

Как сообщает BBC Украина, вечером 22 августа состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное въезду российской колонны с «гуманитарной помощью» на территорию Украины.

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«Иногда это напоминает мне королевство кривых зеркал, так как членов Совета не тревожит тот факт, что умирают сотни мирных жителей, они говорят не об этом... Они беспокоятся о гуманитарном конвое. Действительно, попытки некоторых членов Совета обезобразить нашу позицию и невозможность увидеть простые факты, о которых им должно быть известно, - ошеломляющие», - сказал Чуркин по итогам заседания, сообщает BBC Украина.

Также он утверждает, что Россия получила от Украины ноту с согласием принять гуманитарную колонну.

В Украине передвижение конвоя без разрешения властей в Киеве и без участия Международного комитета Красного Креста назвали вторжениям.

Это также резко осудили ООН, НАТО США и Евросоюз.