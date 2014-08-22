Генерал НАТО Бридлав: Гумпомощь не должна переправляться через границу без участия международных агентств

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

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"Гуманитарная помощь не должна принудительно и тайно переправляться через международные границы без согласия и без участия международных агентств по вопросам помощи", - написал Брідлав.