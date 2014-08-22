СБУ опровергла задержание Олеся Довгого по делу о финансировании террористов
15:49, 22 августа 2014Политика
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В среду появилась информация о том, что политик якобы был задержан сотрудниками СБУ в городе Ужгороде по делу о финансировании террористов.
СБУ опровергла информацию о задержании Олеся Довгого
Пресс- служба СБУ опровергла информацию о задержании Олеся Довгого, сам политик прокомментировал: «Это полный бред! Я никогда не привлекался к ответственности, подобные заявления о моем задержании - это происки политических конкурентов, которые снова борются за место возле корыта, а не интересы простых людей. Я работаю, жив и здоров».
По словам Олеся, в городе Ужгороде, где якобы его задержали, он был давно.
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