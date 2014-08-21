Die Welt: Ценности нашего континента

Об этом пишет Андреас Шоккенхофф в своей статье «Ценности нашего континента», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Единая, мирная Европа, в чьих странах царит демократия и верховенство закона, и соблюдают права человека – это видение не должно быть иллюзией. Европейский мирный порядок, который был выстроен после катастроф 20 века, находится под грозой из-за противоречащей международному праву аннексии Крыма Россией и насильственных попыток дестабилизировать Украину, которые поддерживает Москва.

Совет Европы – это уникальная организация в Европе, которая поддерживает и контролирует такие основы европейского мирного порядка, как демократия, верховенство закона и права человека, в 47 государствах – среди них 28 членов ЕС – с населением приблизительно 820 миллионов человек. Это выражено, прежде всего, в Европейской конвенции по правам человека и возможностью для каждого гражданина обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Все страны-участницы обязались придерживаться основных положений этого мирного порядка. Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле, забрав у России право голоса после противоречащей международному праву аннексии Крыма, показала, что не потерпит никаких нарушений фундаментальных принципов Совета Европы. Такой реакции на пренебрежение основополагающими принципами международного права не было альтернативы.

У Совета Европы ключевая роль в содействии демократическим, конституционным структурам, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы за пределами Европейского Союза. Для этого он должен четко указать на недостатки государств-членов. Азербайджан в настоящее время председательствует в Совете Европы. Поэтому особенно важно, чтобы правительство Азербайджана осуществляло свои действия без ущерба принципам Совета Европы. Опасения, которые были выражены в Парламентской ассамблее Совета Европы президенту Азербайджана Алиева касательно его речи о растущем ухудшении ситуации прав человека и гражданина, должны быть восприняты очень серьезно. Сообщения о недавней волне арестов правозащитников в Азербайджане вызывают тревогу.

Фракция Бундестага ХДС/ХСС в Парламентской Ассамблее сделает все, чтобы поддержать Совет Европы в выполнении его задач, чтобы он мог внести еще больший вклад в обеспечение мира в Европе.