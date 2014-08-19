На Донетчине из автомобиля боевиков изъяли 30 кг взрывчатки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Дружковская милиция предотвратила совершение, возможно, нескольких террористических актов. Во время обезвреживания автомобиля боевиков, который был припаркован на одной из заправок города Дружковка, было изъято большое количество патронов, пулемет, пулеметные ленты, большое количество гранат, а также очень большое количество взрывчатки – 30 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал Шкиряк

Читайте такжеВ Донецкой области спецподразделения МВД предотвратили терактПо словам его словам, с помощью такого количества взрывчатки можно было подорвать железнодорожный мост, нескольких автомобильных мостов, несколько больших жилых зданий, рынков, админзданий.