В Новосибирске совершил аварийную посадку аэробус с 237 пассажирами

В аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку лайнер А-310 авиакомпании S7 с 237 пассажирами на борту.

Как передает "Лента.ру", инцидент произошел в ночь на 10 февраля: В 23:48 субботы после взлета из аэропорта экипаж аэробуса, выполнявшего рейс Новосибирск - Бангкок, доложил на землю о падении давления масла в правом двигателе.

В итоге командир самолета принял решение выполнить возврат на аэродром вылета. В аэропорту были приведены в готовность аварийно-спасательные формирования.

Лайнер совершил посадку в 01:03 воскресенья. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Для выяснения обстоятельств технической неисправности создана специальная комиссия.