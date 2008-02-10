В Новосибирске совершил аварийную посадку аэробус с 237 пассажирами
12:53, 10 февраля 2008Политика
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Обстоятельства неисправности выясняют
В аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку лайнер А-310 авиакомпании S7 с 237 пассажирами на борту.
Как передает "Лента.ру", инцидент произошел в ночь на 10 февраля: В 23:48 субботы после взлета из аэропорта экипаж аэробуса, выполнявшего рейс Новосибирск - Бангкок, доложил на землю о падении давления масла в правом двигателе.
В итоге командир самолета принял решение выполнить возврат на аэродром вылета. В аэропорту были приведены в готовность аварийно-спасательные формирования.
Лайнер совершил посадку в 01:03 воскресенья. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Для выяснения обстоятельств технической неисправности создана специальная комиссия.
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