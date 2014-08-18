Бойцам АТО начали передавать теплую одежду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Уже наступает осень и сейчас холодные ночи, особенно возле воды и зеленых насаждений, поэтому было принято решение доставить теплую одежду для наших бойцов, чтобы не ждать, когда на голову упадет снег, чтобы тепло подготовиться ко всему», - отметил он.

Ранее в СНБО сообщили, что количество жертв с расстрелянной боевиками из «Градов» колонны мирных жителей достигает десятков.