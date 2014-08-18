Бойцам АТО начали передавать теплую одежду
18:39, 18 августа 2014Политика
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Бойцам в зону АТО начали доставлять теплую одежду.
Приближается осень, ночи становятся холодными / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Уже наступает осень и сейчас холодные ночи, особенно возле воды и зеленых насаждений, поэтому было принято решение доставить теплую одежду для наших бойцов, чтобы не ждать, когда на голову упадет снег, чтобы тепло подготовиться ко всему», - отметил он.
Ранее в СНБО сообщили, что количество жертв с расстрелянной боевиками из «Градов» колонны мирных жителей достигает десятков.
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