В Донецке снова стреляли: погибли еще 4 мирных жителей

В Донецке не прекращаются обстрелы. По состоянию на 18.00, в городе погибли еще 4 мирных жителя.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Донецкого городского совета.

"Один человек погиб в результате попадания снаряда по улице Большевиков 4, еще один погибший в Ленинском районе по улице Зубкова 2. Также два мирных жителя погибли на мосту между Ленинским и Буденновским районами, которые предположительно являются работниками ДМЗ", - отмечают в горсовете.

Читайте такжеСилы АТО в Донецке уничтожили танк и 60 террористов - Ярош

Кроме того, в результате обстрелов частично или полностью разрушены жилые дома по улицам Куприна, Большевиков, Новоазовская, Шуберта, Чистякова, Паганини, Крепильщиков, Варшавская, Кемеровская, Кузнечная, Брикетная, Исакова, Великоанадольская.

На многих адресах возникли пожары, локализацией которых до сих пор занимаются дежурные бригады МЧС Украины в Донецкой области.

В течение дня 16 августа энергетики продолжали восстанавливать подачу электроэнергии в городе, поврежденную в результате боевых действий.