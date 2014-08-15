Die Welt: Санкции имеют успех

Об этом пишет Сергей Гуриев в своей статье «Санкции имеют успех», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Многочисленные критики утверждают, что санкции, введенные против России, ввиду своего ограниченного размера неэффективны. Помимо этого, санкции позволили Путину несправедливо обвинить Запад во внутренних проблемах России. На самом деле некоторые сторонники Путина приветствуют санкции как средство для обеспечения автаркии – а с ней и стратегической независимости – России от Запада. Эти аргументы не соответствуют действительности. Хотя Китай не поддерживает санкции, они уже оказывают огромное влияние, и перспектива последующего обострения вызывает огромное беспокойство инвесторов и российского правительства. Между тем полная автаркия приведет к резкому снижению уровня жизни - и это является основой для поддержки Путина в своей собственной стране.

Недавние санкции беспрецедентны. И ЕС, и США наложили санкции на высших чиновников России, а также на ведущие компании и банки. В списке ЕС появились все важные государственные банки. Решающим стало включение Сбербанка России в список. С активами, которые соответствуют примерно 30% ВВП России и примерно половине всех российских частных депозитов, он становится краеугольным камнем российской финансовой системы. По причине санкций доступ Сбербанка к европейским рынкам капитала в настоящее время ограничен. В ближайшем будущем Сбербанк России – как и другие банки, которых коснулись санкции – будет в состоянии заменить европейские финансовые средства ликвидными средствами от российского Центрального Банка или из азиатских источников. Однако, тот факт, что Сбербанк попал в список санкций, вызывает огромные опасения среди всех иностранных инвесторов.

Эти опасения имеют основания. Российская финансовая система очень уязвима. Совокупный внешний долг банковского сектора составил 214 миллиардов долларов, из которых 107 млрд надлежит выплатить в течение года. Внешний долг компаний за пределами финансового сектора составил $ 432 миллиарда, из которых 128 млрд должны быть погашены в течение года (и 175 млрд в течение двух лет). Даже для России с ее валютным резервом в 480 млрд долларов – это большая сумма. Хотя запрет на экспорт технологий для российского нефтегазового сектора не будет оказывать непосредственного влияния на российскую экономику, Россия все же нуждается в западных технологиях для разработки новых нефтяных месторождений в ближайшие годы. В противном случае, добыча нефти будет находиться в состоянии застоя или даже снижаться, и это очень ощутимо повлияет на рубль и на уровень жизни.

Финансовые рынки и правительство России понимают степень среднесрочных рисков. Чтобы избежать девальвации рубля и давления инфляции, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до восьми процентов (с 5,5 процента со времен Крымского кризиса). Но этого может быть недостаточно, так как недавно введенные российские "ответные санкции" - эмбарго на импорт продовольствия из ЕС и США - по-прежнему в значительной мере способствуют росту цен. С января российские акции в индексе MSCI потеряли 16 процентов своей стоимости, после того, как уже в 2013 году ими торговали с дисконтом в 50 процентов, в то время как бразильские и турецкие ценные бумаги увеличились в цене на 13 и, соответственно, 27 процентов. Теперь, так как MSCI предлагает инвесторам индексы развивающихся рынков при условии исключения России, массовые продажи российских акций через индексные фонды будут еще больше снижать цены.

Одним из последствий такого развития событий является то, что правительство больше не в состоянии обеспечить сбалансированный бюджет, и именно поэтому они начали обсуждать сокращение расходов и новые налоги, в частности НДС. В последние десять лет существовал вопрос, нужно ли сохранить существующий налог на добавленную стоимость в размере 18% или заменить его налогом с оборота. Теперь спорят о том, или в дополнение к НДС взимать налог с оборота, или повысить ставку НДС. Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство должно использовать пенсионные взносы этого года для реализации проектов в Крыму, при этом проекты по строительству дорог откладываются на неопределенное время. Теперь правительство объявило, что оно хочет конфисковать пенсионные взносы следующего года (заместитель министра экономического развития был уволен после того, как он публично извинился за этот шаг).

Видимо, страх еще более серьезных экономических трудностей − например дальнейший отток капитала в случае повышения налогов − предотвращает открытое вторжение на восток Украины. Правительство России, похоже, понимает, что автаркия, несмотря на поддержку «самообеспечения», в России никогда не работала. Даже во время сталинской эпохи - когда экономика была гораздо более закрытой, чем во времена царей - импорт капитала и новых технологий с Запада был необходим для индустриализации. Что еще более важно, популярность Путина основана на исторически высоком уровне жизни. Ежегодные потребительские расходы домашних хозяйств в настоящее время в два раза выше, чем в момент последних дней Советского Союза. Этот рост потребления в значительной степени является результатом интеграции России в мировую экономику - и не может быть обеспечен без нее. Несмотря на существующие высокие цены на нефть, бюджетная и финансовая система России в ближайшие два-три года столкнется с серьезными проблемами. Если Запад наложит всеобъемлющие санкции против крупнейших российских банков - как это уже сделали США в случае с относительно небольшими банками - эти проблемы могут стать непреодолимыми.

Как на это будет реагировать российское правительство? Путин не может позволить себе вернуться в положение, как до аннексии Крыма, так как в своей стране это будет истолковано, как серьезное политическое поражение. Это означает, что санкции, скорее всего, останутся. Однако, так как политические репрессии, цензура и пропаганда уже были применены, инструменты Путина для сохранения контроля ограничены, в то время как уровень жизни снижается. Суть этой дилеммы делает прогноз его последующих шагов невозможным.