К Донецку приближаются танки, а в городе горит микрорайон

Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

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Также очевидцы сообщают, что в сторону Донецка отправились 9 танков по трассе Н21. Украинские, или российские это танки не сообщается.