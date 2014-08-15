К Донецку приближаются танки, а в городе горит микрорайон

01:42, 15 августа 2014
Политика
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В Донецке горит микрорайон Широкий с элитными коттеджами.

Донецк пожар / twitter

Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

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Также очевидцы сообщают, что в сторону Донецка отправились 9 танков по трассе Н21. Украинские, или российские это танки не сообщается.

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