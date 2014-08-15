К Донецку приближаются танки, а в городе горит микрорайон
01:42, 15 августа 2014Политика
0 0
В Донецке горит микрорайон Широкий с элитными коттеджами.
В Донецке горит микрорайон Широкий с элитными коттеджами / twitter
Об этом сообщают очевидцы в Twitter.
Читайте такжеБоевики из Донецка спешат бежать в Крым, а Гіркін ударился в православие - перехваченный разговор
Также очевидцы сообщают, что в сторону Донецка отправились 9 танков по трассе Н21. Украинские, или российские это танки не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter