Spiegel: Крым выиграл, Украину проиграл

Об этом пишет в своей статье под названием «Крым выиграл, Украину проиграл», опубликованной на сайте Spiegel.de, Матиас Шепп.

И внутри страны и за ее пределами PR-стратеги Владимира Путина поддерживают имидж решительного лидера и мачо. Это обращает внимание на сцене мировой политики. Это распространяет страх внутри и очень хорошо действует на большинство россиян. Для многих лучше сильный человек у власти, чем ах-такая-сложная демократия.

Но то, чего многие не понимают: Путин − скорее осторожный тактик, а не смельчак. Он долго уравновешивал либеральный лагерь и «ястребов» (сторонники жесткого курса) в московской правящей элите. Только в экстремальных ситуациях, когда он видит угрозу своей власти, Путин идет на серьезный риск:

В 2003 году он рискнул разделением элиты, когда посадил в тюрьму нефтяного магната Михаила Ходорковского, которого он воспринимал как конкурента в борьбе за власть в стране.

В 2008 году он решился на первое серьезное внешнеполитическое противостояние с Западом. Он отправил свои войска в поддержку неверной Осетии против грузинской армии.

Как и подавляющее большинство его соотечественников, Путин считает Крым нерусской территорией. Планы по присоединению у секретных служб и Генерального штаба давно уже были наготове. По меньшей мере, это объясняет идеальную, бескровную аннексию.

Баланс Путина сбивается

Слишком долго, Путин ставил на украинского президента Виктора Януковича. Путин боялся после его падения, что Украина, которую он и большинство его соотечественников считают началом Российской империи, достанется Западу – вступит в ЕС, а потом в НАТО.

Такой неудачей Путин поставил себя в глазах многих его соотечественников на место Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Горбачева считают могильщиком советской империи, а при Ельцине Россия была слишком слаба, чтобы предотвратить продвижение западного оборонительного союза к границам России. Но уже в 2007 году во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Путин открыто сделал восстановление российской сферы влияния своей программой.

Получил ли он сейчас с Крымом вечную славу? Он не может быть уверен, слишком высоки внешние риски: санкции Запада ощутимы. Прежде всего, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины погубили отношения братьев-славян. Россия сейчас граничит на западе с враждебно настроенной страной. Согласно опросам, с осени 2013 число противников России в Украине возросло в четыре раза, до 38%. Две трети воспринимают Россию как угрозу.