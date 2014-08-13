Die Zeit: Мир горит, а Европа на каникулах

Об этом пишет Тео Зоммер в своей статье «Мир горит, а Европа на каникулах», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Что происходит в Европе? Мир горит повсюду - на Ближнем Востоке, где арабская весна превратилась в ледяную зиму демократического недовольства, где израильтяне и палестинцы в очередной раз решились на вооруженный конфликт без перспективы победы или компромиссного мира, и Сирия, как Ирак, втянута в кровавое разрешение; в Африке, где террористические организации, как сомалийский Аль-Шабаб и центральноафриканский Боко Харам, приводят и без того нестабильные государства в состояние анархии; и не в последнюю очередь в Украине, всего полтора часа полета, где вышедшая из-под контроля война представителей угрожает снова ввергнуть старый мир в конфликт между Востоком и Западом; не говоря уже о постоянно растущей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором спор за несколько безлюдных островов, рифов и атоллов может снова оживить старое чувство ненависти между Китаем и его южными и восточными соседями.

Но Европа – где же она? Она на каникулах. Когда в последний раз было слышно что-то от леди Эштон, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности? От господина ван Ромпея, президента Европейского Совета? Или от все-еще-президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу? Охранники, очевидно, вырезают газетные статьи для архива. Пресс-секретари второго ранга делают ничего не значащие заявления. Главы молчат. Только в НАТО, которое готовится к объявленному, как историческое, сентябрьскому заседанию в Уэльсе, Генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен непрерывно говорит, приезжает в Киев и подливает масла в украинский огонь; работа над созданием схемы действий, которая должна после Афганистана вдохнуть новую жизнь в альянс.

Хотя горит повсюду, Европейский Союз позволяет себе фатальный разрыв между требованиями и действиями – не только слабость руководства, но и откладывание всякого управления. Формирование новой комиссии, которая могла бы дать ЕС профиль и направление откладывается по малейшим причинам: ограниченный кругозор, при котором очень нужна глобальная политическая картина мира. Также министры иностранных дел важнейших государств ЕС – Германия, Франция, Англия, Польша – кажется, не в состоянии скоординировать свои каникулы таким образом, чтобы именем Европы вместе поднять голос и призвать к благоразумию. Пока историки исписывают пальцы в кровь об уроках 1914, государственные деятели игнорируют их, значит они лунатики, если думают, что санкции по принципу «зуб за зуб» - высшая государственная мудрость.

Это просто облегчение, когда два бывших министра иностранных дел, российский Игорь Иванов и британский Малкольм Рифкинд, в совместно написанной статье предупреждают о риске новой холодной войны, и даже эскалации до атомной войны. И они не ограничиваются предостережениями, а делают практические основанные на опыте предложения.

Они требуют разделения западных и российских вооруженных сил; постоянного обмена информацией о военных маневрах и движениях, которые могли бы послужить причиной недоразумений; и политической сдержанности не только в Украине, но и за ее пределами. И с воодушевлением выступают за укрепление диалога между НАТО и Москвой в условиях нынешнего кризиса, а не за разрыв всех контактов.

Прежде всего, они требуют больших дипломатических усилий, как когда-то Хельсинкская конференция, чтобы преодолеть пропасть, которая образовалась между Западом и Москвой по вопросам безопасности, территориальной целостности и правам человека – предложение, которое в этой колонке было сделано неоднократно. Речь идет о том, чтобы обеспечить целостность, безопасность и процветание Украины таким образом, чтобы Западу, как и России, «дать то, что им нужно, но не все, чего они хотят», если позаимствовать формулировку английского дипломата Родрика Брейтвейта.

Если этого не произойдет, Иванов и Рифкинд опасаются, что возрастет опасность того, что дальнейший ход кризиса будет определяться обстоятельствами, не политической волей участвующих – случайностью вместо четкого решения государственных лидеров.

Оба абсолютно правы. И Европе следовало бы их активно поддержать – что предполагает, что скоро смелые рыцари снова будут сидеть в своих сейчас пустых седлах Европейского Союза.