Боевики запретили жителям Луганска звонить родственникам

Об этом сообщает "Информатор".

В городе по-прежнему проблемы с электричеством, водой и связью. Вода в город завозится машинами-водовозами и раздается бесплатно.Террористы запретили ее продавать, несмотря на нехватку бензина у владельцев водовозов.

Кроме того, террористы запрещают собираться людям в точках с сильным сигналом мобильной связи.

Читайте такжеЛуганск уже неделю без света, связи и водыВ частности, из минометов была обстрелена территория клуба "Сахар" (бывший "Диско"), где находится одна из "точек дозвона" (места, где хорошо ловит связь).Там собираются луганчане, чтобы позвонить родственникам. По словам очевидцев, после обстрела участок возле клуба оцепили автоматчики и запретили звонить с этого места.