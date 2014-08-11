В Запорожской области СБУ задержала группу диверсантов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Запорожской области Служба безопасности Украины задержала особо опасных террористов - руководителя и членов диверсионной группы с позывными" Кабан "(ближний связь боевика І.Безлера) и «Малой", - отмечается в нем.

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Террористы прибыли на территорию области с Донецка для проведения разведывательно-подрывных акций по дестабилизации ситуации в регионе и осуществления террористических актов на стратегических объектах Запорожской области.

Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у боевиков боеприпасы и документы, подтверждающие их принадлежность к самопровозглашенной "ДНР".