Возле места падения «Боинга» обустроят базу для международных экспертов - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель государственной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний» Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что украинская сторона сожалеет, что международные эксперты до сих пор не имеют возможности попасть на место трагедии.

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“Самое главное - нет доступа, чтобы забрать тела, которые, по нашим предположениям, там еще есть”, - сказал Гройсман.

Он отметил, что сегодня международные эксперты осуществили очередную попытку попасть к месту катастрофы, но в районе Ясиноватого их развернули.

Также Гройсман подчеркнул, что украинская сторона не намерена военными средствами восстанавливать контроль над территорией, на которой размещены обломки «Боинга».

Он подтвердил, что с украинской стороны соблюдается 20-километровая зона, на которой не ведутся боевые действия.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Международные эксперты, среди которых, кроме представителей ОБСЕ, также есть полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могут попасть на место падения самолета.

Террористы сразу после катастрофы осложняли международным экспертам доступ к месту падения самолета, что Киев объяснял их желанием скрыть доказательства своей вины.

При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Сегодня, 30 июля, в СНБО сообщили, что террористы стянули тяжелую артиллерию и заминировали территорию возле места падения Boeing-777, что делает невозможной работу международных экспертов.

Также, по данным СНБО, неподалеку от Тореза на месте падения малазийского самолета «Боинг-777» террористы оборудовали боевые позиции.