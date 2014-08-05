За сотрудничество с террористами задержан начальник милиции Мариуполя
11:11, 05 августа 2014Политика
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Бойцами батальона "Шахтерск" за сотрудничество с террористами задержан начальник милиции Мариуполя Олег Моргун.
Задержание Олега Моргуна / Facebook Олег Ляшко
Об этом народный депутат Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
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"Этот предатель сотрудничал с террористами. Прокуратура возбудила против Моргуна дело за измену присяге. Была информация, что он собирается сбежать, поэтому мы его задержали и передали сотрудникам прокуратуры. Надеюсь, эта сделка станет примером начала люстрации в правоохранительных органах", - написал Ляшко.
Допис by Олег Ляшко.
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