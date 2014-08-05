За сотрудничество с террористами задержан начальник милиции Мариуполя

Об этом народный депутат Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. Читайте такжеПохищенного начальника горуправления милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИ

"Этот предатель сотрудничал с террористами. Прокуратура возбудила против Моргуна дело за измену присяге. Была информация, что он собирается сбежать, поэтому мы его задержали и передали сотрудникам прокуратуры. Надеюсь, эта сделка станет примером начала люстрации в правоохранительных органах", - написал Ляшко.