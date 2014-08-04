СБУ задержала пресс-секретаря "ДНР"
20:04, 04 августа 2014Политика
2
Служба безопасности Украины задержала гражданку Украины, члена так называемого "правительства" террористической организации "ДНР" Елену Блоху.
Блоху направлено в Киев /УНИАН
Об этом отмечается на сайте ведомства.
В частности, в сообщении говорится, что в отношении Блохи 27 февраля текущего года было начато уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Блоха, которая называла себя руководителем Департамента по связям с общественностью "ДНР", пыталась выехать во временно оккупированную территорию АР Крым.
Читайте такжеВ Артемовске СБУ задержала информатора террористов
3 августа задержанной было вручено подозрение в совершении преступления. Ее доставили в Киев, где суд будет принимать решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter