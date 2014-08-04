СБУ задержала пресс-секретаря "ДНР"

Об этом отмечается на сайте ведомства.

В частности, в сообщении говорится, что в отношении Блохи 27 февраля текущего года было начато уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Блоха, которая называла себя руководителем Департамента по связям с общественностью "ДНР", пыталась выехать во временно оккупированную территорию АР Крым.

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3 августа задержанной было вручено подозрение в совершении преступления. Ее доставили в Киев, где суд будет принимать решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.