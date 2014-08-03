Боевики запретили ОБСЕ использовать беспилотник для обследования места падения "Боинга"

Об этом сообщает сайт СНБО.

"Террористы не позволили австралийским экспертам использовать беспилотник для обследования места падения Боинга 777. Об этом сообщили эксперты Миссии ОБСЕ в своем отчете. Позже представители миссии были вынуждены прекратить работу", - говорится в сообщении.

Как отметил член миссии ОБСЕ Александр Хуг, работа была свернута из-за артобстрел, который происходил на расстоянии около 2 км от места падения самолета.Читайте такжеРабота международных экспертов на территории падения Boeing-777 идет по плану - Минрегион

СНБО подчеркивает, что запрет использовать беспилотник свидетельствует, что террористы не заинтересованы в проведении всестороннего и объективного расследования.

"Использование беспилотного летательного аппарата дало бы возможность быстро обседовать большую площадь и увидеть место в плане, найти новые доказательства. Он также может зафиксировать факты минирования территории или расположение позиций боевиков. В частности, беспилотник мог четко зафиксировать, что артобстрел, из-за которого миссия была вынуждена прекратить работу, осуществляли именно террористы", - отмечают в ведомстве.